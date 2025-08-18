Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der erste Königswalder Dorftheater schlug sich achtbar.
Der erste Königswalder Dorftheater schlug sich achtbar. Bild: Roland Wagner
Der erste Königswalder Dorftheater schlug sich achtbar.
Der erste Königswalder Dorftheater schlug sich achtbar. Bild: Roland Wagner
Werdau
Premiere fürs Königswalder Dorftheater dreimal vor vollem Haus
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit viel Engagement sind die zehn Mimen des Dorftheaters angetreten und wurden vom Interesse an den Karten bestätigt. Dreimal wurde die Mehrzweckhalle gefüllt.

Königswalde.

Der Werdauer Ortsteil Königswalde hat drei tolle Tage hinter sich. Für die Aufführungen des ersten Königswalder Dorftheaters waren gefühlt mehr Auswärtige als Einheimische in der Königswalder Mehrzweckhalle unterwegs. Nachdem kurz nach der Ankündigung des Stückes „Muddi streikt“ die Karten für die zwei geplanten Vorstellungen alle vorbestellt waren, hatte man sich für eine dritte Vorstellung am Sonntagnachmittag entschieden.

Heiße Premiere am Freitag

„Natürlich war die Premiere am Freitagabend im doppelten Sinne schweißtreibend“, sagte Kristin Böttcher. Zum einen wegen dem Lampenfieber und zum anderen wegen der Temperaturen mit gefühlten 30 Grad. „Das herzhafte Lachen der Gäste und der immer wieder einsetzende Applaus – all das zeigte uns, das wir mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen haben“, sagte Ronald Oehler.

Lockere, zweideutige Sprüche

Man musste mitunter genau hinhören, um die lockeren Sprüche auch zu verstehen, die mitunter auch zweideutig waren. Ob Hubsi Jäger, die Wilde Wiebke oder die verzogenen Kinder Sarah und Daniel – sie alle verstanden es gekonnt, ihren Mann oder Frau zu stehen, doch „Muddi“ Kerstin alias Christel Geithner zog ihren Streik zur Freude des Publikums gekonnt durch. „Es zeigte sich mal wieder, dass man mit Humor die Leute nicht nur zum Lachen, sondern auch mal auf andere Gedanken bringen kann“, sagte Claudia Oppen. (rwa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.07.2025
2 min.
„Muddi streikt“ bringt Publikum im Königswalder Theater zum Lachen
Die Königswalder Laiendarsteller haben bei den Proben viel Spaß.
Im August wird das Stück aufgeführt. Die Laiendarsteller, die schon fleißig proben, zeigen, wie humorvoll das Thema Muttersein inszeniert werden kann.
Roland Wagner
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
08.08.2025
2 min.
Volle Säle für „Muddi streikt“: Königswalder Dorftheater setzt Zusatztermin an
Seit Februar schon proben die Hobbyschauspieler für das neue Stück „Muddi streikt“.
Was passiert, wenn jahrelange Fürsorge keine Anerkennung findet? Eine turbulente Komödie über unsichtbare Arbeit, familiären Egoismus – und die Kraft, endlich Nein zu sagen.
Roland Wagner
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
Mehr Artikel