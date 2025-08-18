Premiere fürs Königswalder Dorftheater dreimal vor vollem Haus

Mit viel Engagement sind die zehn Mimen des Dorftheaters angetreten und wurden vom Interesse an den Karten bestätigt. Dreimal wurde die Mehrzweckhalle gefüllt.

Königswalde. Der Werdauer Ortsteil Königswalde hat drei tolle Tage hinter sich. Für die Aufführungen des ersten Königswalder Dorftheaters waren gefühlt mehr Auswärtige als Einheimische in der Königswalder Mehrzweckhalle unterwegs. Nachdem kurz nach der Ankündigung des Stückes „Muddi streikt“ die Karten für die zwei geplanten Vorstellungen alle vorbestellt waren, hatte man sich für eine dritte Vorstellung am Sonntagnachmittag entschieden.

Heiße Premiere am Freitag

„Natürlich war die Premiere am Freitagabend im doppelten Sinne schweißtreibend“, sagte Kristin Böttcher. Zum einen wegen dem Lampenfieber und zum anderen wegen der Temperaturen mit gefühlten 30 Grad. „Das herzhafte Lachen der Gäste und der immer wieder einsetzende Applaus – all das zeigte uns, das wir mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen haben“, sagte Ronald Oehler.

Lockere, zweideutige Sprüche

Man musste mitunter genau hinhören, um die lockeren Sprüche auch zu verstehen, die mitunter auch zweideutig waren. Ob Hubsi Jäger, die Wilde Wiebke oder die verzogenen Kinder Sarah und Daniel – sie alle verstanden es gekonnt, ihren Mann oder Frau zu stehen, doch „Muddi“ Kerstin alias Christel Geithner zog ihren Streik zur Freude des Publikums gekonnt durch. „Es zeigte sich mal wieder, dass man mit Humor die Leute nicht nur zum Lachen, sondern auch mal auf andere Gedanken bringen kann“, sagte Claudia Oppen. (rwa)