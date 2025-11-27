Premiere in Lauterbach: Erste Dorfpyramide wird feierlich angeschoben

Im Neukirchener Ortsteil beginnt eine neue Tradition: Beim ersten Pyramidenanschieben feiert der Ort ein Unikat – mit Lichterglanz, Figuren und einem festlichen Rahmenprogramm.

In Lauterbach wird am Samstag eine neue Dorftradition ins Leben gerufen: Der Landlustverein lädt zum ersten Pyramidenanschieben auf den Garagenhof ein. Viele Einwohner der Gemeinde Neukirchen werden zu dem besonderen Ereignis erwartet. Um 17 Uhr beginnt die feierliche Enthüllung des kleinen Kunstwerks, das in den vergangenen Wochen von Jens...