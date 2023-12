Pyramide auf Weihnachtsmarkt in Crimmitschau zerstört: Besucher lassen sich Freude dennoch nicht verderben

Vom unteren Teller wurde eine Figur heruntergestoßen. Die mutmaßlichen Täter wurden schnell gestellt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Eine zerstörte Pyramide hat das fröhliche Treiben auf dem Crimmitschauer Weihnachtsmarkt am Wochenende überschattet. Als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Freitag kurz nach 23 Uhr ihre Runde drehten, stellten sie fest, dass auf dem unteren Pyramidenteller eine Figur heruntergerissen war. In unmittelbarer Nähe konnten zwei Jugendliche...