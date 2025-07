Qualität trifft Regionalität: Werdau sucht weitere Händler für Bauernmarkt

Wer regionale Schätze sucht, wird hier fündig: Händler bieten vor dem Rathaus alles von knackigem Gemüse bis zu kunstvoll Gefertigtem an.

Auch in diesem Jahr findet ein Naturwaren- und Bauernmarkt in Werdau statt. Zum achten Mal werden am 6.September vor dem Rathaus unterschiedlichste Produkte angeboten. „Ob frisches Gemüse vom Bauern, liebevoll hergestellte Marmeladen oder traditionelles Kunsthandwerk – hier trifft Qualität auf Regionalität“, sagt Stadtsprecherin Anja...