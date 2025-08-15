Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Rentner erbost über Raser in Werdau: „Muss erst ein Unfall passieren?“

Helmut Röll fährt seit vielen Jahren Auto. Was auf der Pestalozzistraße los ist, ärgert ihn.
Helmut Röll fährt seit vielen Jahren Auto. Was auf der Pestalozzistraße los ist, ärgert ihn. Bild: André Kleber
Helmut Röll fährt seit vielen Jahren Auto. Was auf der Pestalozzistraße los ist, ärgert ihn.
Helmut Röll fährt seit vielen Jahren Auto. Was auf der Pestalozzistraße los ist, ärgert ihn. Bild: André Kleber
Werdau
Rentner erbost über Raser in Werdau: „Muss erst ein Unfall passieren?“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Pestalozzistraße im Wohngebiet Werdau-Ost gilt Tempo 30. Doch viele ignorierten dieses Tempolimit, sagt Helmut Röll. Er fordert Tempomessungen. Was sagt die Stadt dazu?

Helmut Röll wohnt seit fünf Jahren an der Pestalozzistraße. Dem gebürtigen Thüringer gefällt es in seinem Wohngebiet in Werdau-Ost. Aber eines bringt den Mittsiebziger auf die Palme. „Schätzungsweise jeder zweite Kraftfahrer hält sich nicht an das vorgeschriebene Tempo 30“, will Röll die zurückliegenden Tage beobachtet haben. Dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.07.2025
1 min.
„Problemkreuzung“ in Werdau: Stadt plant nach Bau-Ende Maßnahmen
Auf der „Problemkreuzung“ in Werdau-Ost bauen noch bis Anfang August die Wasserwerke.
An der Brüderstraße/Braustraße ist es gefährlich, weil Pkw sehr nahe an der Kreuzung parken.
Annegret Riedel
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
20.05.2025
3 min.
Werdauer Siedlung: Mehr Verkehr, trotzdem keine Tempokontrollen
Das höhere Verkehrsaufkommen in der Siedlung ist auch vor der Kita „Schöne Aussicht“ ein Problem.
Mit der Baustelle in der Holzstraße wird die Ringstraße in Werdau-West zur beliebten Umleitungsstrecke. Doch nicht alle halten sich dort an Tempo 30. Für die Kita gibt es Problemlösungen.
Annegret Riedel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel