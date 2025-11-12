Rettungsplan: Glauchauer Virchow-Klinikum soll Zukunft der Werdauer Pleißental-Klinik sichern

Der Landkreis will beide Kliniken unter einem Dach bündeln – um Kosten zu sparen. Der Kreistag soll das Konzept noch im November absegnen. Auch mit dem Zwickauer HBK sollen Gespräche geführt werden.

Nach der angekündigten Schließung der Kinderstation in der Pleißental-Klinik kommt jetzt die nächste größere Veränderung: Um das insolvente Klinikum zu retten, soll das Haus unter ein neues Firmendach schlüpfen. Und zwar nicht allein, sondern mit zwei anderen Einrichtungen im Landkreis – dem Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau und dem...