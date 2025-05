Richtfest für neuen Aldi in Werdau: Wie künftig der Parkplatz überwacht wird

Der neue Discounter an der Uferstraße soll rechtzeitig zum Schulanfang öffnen und deutlich mehr Verkaufsfläche bieten. Welche nachhaltigen Lösungen das Unternehmen umgesetzt.

Nach den Abrissarbeiten Anfang des Jahres ist am Donnerstag das Richtfest für den Aldi-Neubau an der Uferstraße in Werdau gefeiert worden. Auf den Richtspruch von Zimmerermeister Udo Weltrich aus Unterwellenborn (Thüringen) hat Planer Thomas Kertscher an die Herausforderungen erinnert: „Das ist ein kleines Grundstück. Außerdem mussten wir...