Bauunternehmer Danil Schneider macht sich für junge Leute stark und gründete einen Boxclub. Dafür wurde eine ehemalige Backstube in ein Trainingszentrum umgebaut. Bild: Jochen Walther

Werdau 21.07.2025

Ring frei in einstiger Backstube in Crimmitschau: „Wer schlecht in der Schule ist, darf nicht boxen“

Danil Schneider will mehr als nur Boxen beibringen: Mit dem neuen Club in Crimmitschau formt er Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten Persönlichkeiten, vermittelt Disziplin, Respekt und Teamgeist. Boxring statt Backofen – der neue Boxclub Crimmitschau erobert die Stadt. In der alten Bäckerei Zimmer an der Leipziger Straße ist ein ungewöhnlicher Trainingsort entstanden, der Kindern und Jugendlichen Disziplin, Selbstbewusstsein und Teamgeist vermittelt: Es riecht noch nach Holz und frischem Lack, als Danil Schneider die Tür zum Boxraum...