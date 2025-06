Scheunenbrand in Werdau: Tatverdächtige ermittelt

Vier Deutsche im Alter von 18 bis 20 Jahren sollen den Brand gelegt haben.

Ermittlungserfolg der Polizei: Die Beamten haben zwei 18-Jährige, einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen als Tatverdächtige ermittelt. Die vier Deutschen sollen in der Nacht vom 24. zum 25. Mai in Werdau an der Straße Bärenwinkel eine Scheune in Brand gesetzt haben. Da in der Scheune Stroh gelagert war, hatte sich das Feuer binnen weniger...