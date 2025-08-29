Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schock am Bahnhof in Crimmitschau: Auto kippt nach Crash mit Ladesäule um

Eine Ladesäule und ein Verkehrszeichenhalter sind bei dem Unfall am Bahnhof beschädigt worden.
Eine Ladesäule und ein Verkehrszeichenhalter sind bei dem Unfall am Bahnhof beschädigt worden. Bild: Kretschel
Eine Ladesäule und ein Verkehrszeichenhalter sind bei dem Unfall am Bahnhof beschädigt worden.
Eine Ladesäule und ein Verkehrszeichenhalter sind bei dem Unfall am Bahnhof beschädigt worden. Bild: Kretschel
Schock am Bahnhof in Crimmitschau: Auto kippt nach Crash mit Ladesäule um
Von Jochen Walther
Die genauen Umstände bleiben rätselhaft. Klar ist nur: Der Unfall war heftig, zwei Senioren werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mit voller Wucht ist ein Kleinwagen am Freitag auf die Seite gekippt – nahe dem Crimmitschauer Bahnhof. Eine Rentnerin verliert am Steuer die Kontrolle. Warum, ist noch unklar. Gegen 10.40 Uhr kracht die 73-Jährige mit ihrem Auto erst in eine E-Ladesäule, dann gegen ein Verkehrsschild. „Die Aufprallwucht war so stark, dass der Pkw auf die...
