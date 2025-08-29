Schock am Bahnhof in Crimmitschau: Auto kippt nach Crash mit Ladesäule um

Die genauen Umstände bleiben rätselhaft. Klar ist nur: Der Unfall war heftig, zwei Senioren werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mit voller Wucht ist ein Kleinwagen am Freitag auf die Seite gekippt – nahe dem Crimmitschauer Bahnhof. Eine Rentnerin verliert am Steuer die Kontrolle. Warum, ist noch unklar. Gegen 10.40 Uhr kracht die 73-Jährige mit ihrem Auto erst in eine E-Ladesäule, dann gegen ein Verkehrsschild. „Die Aufprallwucht war so stark, dass der Pkw auf die...