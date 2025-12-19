MENÜ
  • Schülerclub statt alter Pavillon: Förderverein der Oberschule Leubnitz startet Herzensprojekt

Patrick Wanke mit Lilly, Emily, Seline, Celine sowie Sozialarbeiter Florian Reich (v. l.).
Patrick Wanke mit Lilly, Emily, Seline, Celine sowie Sozialarbeiter Florian Reich (v. l.). Bild: Kleber
Patrick Wanke mit Lilly, Emily, Seline, Celine sowie Sozialarbeiter Florian Reich (v. l.).
Patrick Wanke mit Lilly, Emily, Seline, Celine sowie Sozialarbeiter Florian Reich (v. l.). Bild: Kleber
Werdau
Schülerclub statt alter Pavillon: Förderverein der Oberschule Leubnitz startet Herzensprojekt
Von André Kleber
Mit Pilzpfannen, Ideenreichtum und Teamgeist entsteht ein neuer Ort zum Reden, Auftanken und Dazugehören – getragen von Schülern, Eltern und Engagierten.

Mit einem besonders herzlichen Empfang auf dem Schulhof würdigten Schüler und Lehrer das Engagement des Fördervereins der Oberschule Leubnitz. Die Initiative wurde vor drei Jahren gegründet und zählt heute rund 70 Mitglieder, die der Schule in vielfältiger Weise den Rücken stärken – 2025 mit einem besonders ambitionierten Vorhaben. Der...
25.11.2025
1 min.
Werdauer Kitas erhalten Weihnachtsbäume als Dank für Kürbiszauber
Die Kita-Vertreter nahmen vor dem Baumarkt die Weihnachtsbäume in Empfang.
Eine herbstliche Aktion mit Nachwirkung: In der Pleißestadt wird Engagement nicht nur beklatscht, sondern auch belohnt.
André Kleber
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
08.12.2025
2 min.
Grinch und Engel vereint: Ukrainische Adventsfeier in Werdau lockt um die 80 Kinder an
In drei Altersgruppen wurden am Sonntag im Verein der Ukrainer gefeiert.
Der Anfang des Jahres gegründete Verein engagiert sich aktiv im Stadtgeschehen, bei Festen und Arbeitseinsätzen.
André Kleber
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel