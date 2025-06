Schulabschluss und Jubiläumsvorfreude: Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Werdau in Feierlaune

Abiturienten geehrt, Sportabenteuer gefeiert: Das Humboldt-Gymnasium der Pleißestadt verabschiedet sich festlich und blickt voraus auf sein großes 150-jähriges Jubiläum im September.

Am Freitag sind die Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Werdau feierlich verabschiedet worden. Dafür versammelten sich alle 550 Jugendlichen und ihre Lehrer in der Sporthalle. Mit großem Applaus begrüßten sie zunächst die Teilnehmer der 20. Radtour von Warnemünde nach Werdau. 27 angehende Abiturienten und ihre Betreuer waren...