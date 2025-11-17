Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bild: Jonas Patzwaldt
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bild: Jonas Patzwaldt
Werdau
Schwerer Verkehrsunfall in Werdau: Auto landet auf dem Dach
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Werdauer Ortsausgang Richtung Königswalde ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort gewesen. Kurz vorher hatte es Schneeregen gegeben.

Am Montagabend hat sich gegen halb neun abends ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut ersten Angaben der Polizei sei ein Fahrzeug verunfallt und anschließend auf dem Dach zum Stehen gekommen. Dabei sei nach den aktuellen Erkenntnissen keine Person eingeklemmt worden. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, konnte bisher nicht mitgeteilt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:36 Uhr
3 min.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Viertes Woltemade-Tor nacheinander.
Eine Mannschaft wie verwandelt. Entschlossen, spielfreudig - und treffsicher. Jeder Einzelne leistet gegen die Slowakei seinen Beitrag im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
14.10.2025
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn hat zu Einschränkungen im Pendlerverkehr geführt. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
22:36 Uhr
5 min.
Torrausch gegen Slowakei: Spektakel bringt WM-Ticket
Jubel im deutschen Team: Ein Sieg über die Slowakei macht die WM-Qualifikation perfekt.
Na, bitte! Die DFB-Elf löst mit einer Fußball-Show das Ticket für die WM 2026. Gegen die Slowakei stimmen Einsatz und Effizienz. Und der Spaß kommt bei Woltemade, Sané und Co. auch nicht zu kurz.
Arne Richter, Jens Marx, Thomas Wolfer und Patrick Reichardt, dpa
20:30 Uhr
1 min.
Lichtenberg im Erzgebirge: Fahrer bei Unfall schwer verletzt
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Lichtenberg ereignet.
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Dorfstraße in Lichtenberg im Erzgebirge.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Mehr Artikel