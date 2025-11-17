Schwerer Verkehrsunfall in Werdau: Auto landet auf dem Dach

Werdau
Am Werdauer Ortsausgang Richtung Königswalde ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort gewesen. Kurz vorher hatte es Schneeregen gegeben.
Am Montagabend hat sich gegen halb neun abends ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut ersten Angaben der Polizei sei ein Fahrzeug verunfallt und anschließend auf dem Dach zum Stehen gekommen. Dabei sei nach den aktuellen Erkenntnissen keine Person eingeklemmt worden. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, konnte bisher nicht mitgeteilt...
