Siedlerfreunde Frankenhausen wollen Domizil sanieren: „Früher gab es dort ein Plumpsklo, auf das keiner mehr gegangen ist“

Mit Corona drohte dem Verein die Auflösung. Nun hat Crimmitschau das Gelände mit Flachbau an die Siedlerfreunde verkauft. Die neue Vereinschefin Christin Simon verbindet viel mit dem Fleckchen Erde.

Christin Simon sagt es glatt heraus: „Ich bin ein Siedlungskind.“ Dass es die 37-Jährige nach Stationen in Düsseldorf, Leipzig und Crimmitschau vor mehr als einem Jahr wieder zurück zu ihren Wurzeln, in die Wilhelm-Stolle-Siedlung in Frankenhausen zog, hat viele Gründe. Der wichtigste ist wohl ihr Urgroßvater Albert Simon, der einst als...