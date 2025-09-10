Skatepark, Graffiti, Bauwagen: Werdauer Jugendliche gestalten ihre Stadt selbst

Für ein Vorhaben an der Uferstraße haben junge Leute Geld aus dem Fördertopf der Kommune bekommen. Ein weiterer Antrag ist noch in der Schwebe.

15.000 Euro hat der Stadtrat für Jugendarbeit bereitgestellt. Mithilfe dieser Fördermittel entsteht ein Ort, an dem Jugendliche sich nicht nur aufhalten, sondern den sie selbst mitgestalten. Der Skatepark an der Uferstraße soll zum Treffpunkt werden – mit Graffiti-Kunst, Möbeln, Farbe, Leben. Den Anfang macht ein alter Zirkuswagen, der im...