Regionale Nachrichten und News
  • Skatepark, Graffiti, Bauwagen: Werdauer Jugendliche gestalten ihre Stadt selbst

Der Skatepark an der Werdauer Uferstraße soll zu einem attraktiven Treff für die Jugend aufgemöbelt werden. Dafür gibt es eine finanzielle Förderung.
Bild: André Kleber
Der Skatepark an der Werdauer Uferstraße soll zu einem attraktiven Treff für die Jugend aufgemöbelt werden. Dafür gibt es eine finanzielle Förderung.
Der Skatepark an der Werdauer Uferstraße soll zu einem attraktiven Treff für die Jugend aufgemöbelt werden. Dafür gibt es eine finanzielle Förderung. Bild: André Kleber
Werdau
Skatepark, Graffiti, Bauwagen: Werdauer Jugendliche gestalten ihre Stadt selbst
Redakteur
Von Annegret Riedel
Für ein Vorhaben an der Uferstraße haben junge Leute Geld aus dem Fördertopf der Kommune bekommen. Ein weiterer Antrag ist noch in der Schwebe.

15.000 Euro hat der Stadtrat für Jugendarbeit bereitgestellt. Mithilfe dieser Fördermittel entsteht ein Ort, an dem Jugendliche sich nicht nur aufhalten, sondern den sie selbst mitgestalten. Der Skatepark an der Uferstraße soll zum Treffpunkt werden – mit Graffiti-Kunst, Möbeln, Farbe, Leben. Den Anfang macht ein alter Zirkuswagen, der im...
