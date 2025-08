Sperrung in der Werdauer Südstadt ab Montag

Die Plauensche Straße wird am Sidonienhof gesperrt. Die Autofahrer müssen daher einmal den Bahnhof umkurven.

In Werdau müssen Kraftfahrer von der kommenden Woche an eine weitere Sperrung in der Südstadt einplanen. Wie Anja Kurze von der Stadtverwaltung mitteilte, wird die Plauensche Straße 53 in Höhe Sidonienhof von Montag an für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Da dort die Wasserwerke Zwickau einen Trink- und Abwasseranschluss einrichten,...