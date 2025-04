Stadionstreit in Crimmitschau: 150 Fans warten auf dem Markt auf eine Entscheidung - Sitzung ist für Auszeit unterbrochen

An der nicht-öffentlichen Sitzung im Rathaus nehmen Vertreter von Eispiraten und ETC teil. Viele Anhänger sind mit ihren Fanutensilien nach Crimmitschau gekommen. Eine Petition mit mehr als 10.500 Unterschriften wurde übergeben.

Rund 150 Fans harren am Dienstagabend auf dem Markt in Crimmitschau aus. Sie warten – zum Teil mit ihren Fanutensilien – auf Entscheidungen im Stadionstreit. Damit beschäftigt sich der Stadtrat im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung. Daran nehmen neben den Kommunalpolitikern auch Vertreter der Eispiraten und des ETC teil. Zur...