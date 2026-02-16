MENÜ
In der Werdauer Stadthalle stehen Bauarbeiten an. Die müssen die Stadträte aber noch beschließen.
In der Werdauer Stadthalle stehen Bauarbeiten an. Die müssen die Stadträte aber noch beschließen.
Werdau
Stadthalle Werdau: Wie groß ist der Sanierungsbedarf?
Redakteur
Von Annegret Riedel
Stadt lädt zum Ortstermin ein, nachdem ein Baubeschluss von der Tagesordnung des Stadtrates geflogen war.

Wie groß ist der Sanierungsbedarf in der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau? Um diese Frage fundiert zu beantworten, haben Stadträte aller Fraktionen die Kultureinrichtung besichtigt und sich ein Bild vom Zustand des Gebäudes gemacht. Eigentlich sollte der Stadtrat im Januar einen Baubeschluss fassen. Vorgesehen war die...
