Stau am Mittwochmorgen zwischen Werdau und Zwickau: Defekter Laster blockiert rund 90 Minuten den Kreisverkehr - Polizei im Einsatz

Autofahrer benötigten mehr Zeit. Es kam im Berufsverkehr von 7.15 bis 8.45 Uhr zu Behinderungen. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder.

Pendler haben am Mittwoch im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Werdau und Zwickau gute Nerven benötigt. Der Grund: Im Kreisverkehr Werdau-Sorge an der Mitteltrasse war ein defekter Laster liegen geblieben.