Steinpleiser Wehr feiert 135-jähriges Bestehen mit Löschangriff

Werdau
Der Wettbewerb war ein Teil der Aktionen, die anlässlich des Jubiläums stattfanden. Bei den Männern setzte ein Team seine Erfolgsserie fort.
Die Stadtmeisterschaft im Löschangriff ist der Höhepunkt zur Feier des 135-jährigen Bestehens der Ortsfeuerwehr Steinpleis gewesen. Ausgetragen wurde sie im Gewerbegebiet. Bei den Männern triumphierten laut Gemeindewehrleiter Sascha Klappstein die Langenhessener und holten sich zum vierten Mal in Folge den Pokal. Zweiter wurde Königswalde,...
