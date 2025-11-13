Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Süßes Satirestück: Werdauer Schaumzucker-Annoncenuhr gibt es jetzt auch in Weiß

Zum Faschingsauftakt teilte OB Sören Kristensen Exemplare der neuen Lieferung aus.
Zum Faschingsauftakt teilte OB Sören Kristensen Exemplare der neuen Lieferung aus. Bild: Ralph Köhler
Zum Faschingsauftakt teilte OB Sören Kristensen Exemplare der neuen Lieferung aus.
Zum Faschingsauftakt teilte OB Sören Kristensen Exemplare der neuen Lieferung aus. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Süßes Satirestück: Werdauer Schaumzucker-Annoncenuhr gibt es jetzt auch in Weiß
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Penis ist das Souvenir deutschlandweit in die Schlagzeilen geraten. Der Oberbürgermeister nimmt es mit Humor und ist erstaunt über die Kreativität mancher Leute.

Sie ist wieder da – diesmal in Rosa und Weiß. 2000 Stück der Schaumzucker-Annoncenuhr hat die Stadt nachbestellt. „Die werden wir in den kommenden Tagen unter anderem in Läden in Werdau verteilt“, sagt Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste). Wer eine größere Anzahl des süßen Souvenirs haben möchte, könne direkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
24.10.2025
2 min.
Uhr oder Phallus? Werdau sorgt mit Nascherei für Lacher
Ein Schaumzucker-Souvenir aus Werdau sorgt für Lacher: Nicht jeder sieht in dem rosafarbenen Stück die historische Uhr der Stadt.
Eigentlich soll das neue Schaumzucker-Souvenir das Wahrzeichen von Werdau zeigen - doch viele sehen darin etwas ganz anderes. Das bringt der Stadt bundesweite Aufmerksamkeit.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Schaumzucker-Annoncenuhr ist gefundenes Fressen für Werdauer Narren
Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus.
Bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus spielten die Jecken auf das merkwürdige Souvenir an. Einen Handel mit dem OB lehnten sie aber ab.
Annegret Riedel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel