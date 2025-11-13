Süßes Satirestück: Werdauer Schaumzucker-Annoncenuhr gibt es jetzt auch in Weiß

Wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Penis ist das Souvenir deutschlandweit in die Schlagzeilen geraten. Der Oberbürgermeister nimmt es mit Humor und ist erstaunt über die Kreativität mancher Leute.

Sie ist wieder da – diesmal in Rosa und Weiß. 2000 Stück der Schaumzucker-Annoncenuhr hat die Stadt nachbestellt. „Die werden wir in den kommenden Tagen unter anderem in Läden in Werdau verteilt", sagt Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste). Wer eine größere Anzahl des süßen Souvenirs haben möchte, könne direkt...