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Zum 25. Mal findet die Oster-Attraktion in Niederalbertsdorf statt.
Zum 25. Mal findet die Oster-Attraktion in Niederalbertsdorf statt. Foto: André Kleber
Zum 25. Mal findet die Oster-Attraktion in Niederalbertsdorf statt.
Zum 25. Mal findet die Oster-Attraktion in Niederalbertsdorf statt. Foto: André Kleber
Werdau
Tausende handbemalte Ostereier ziehen Besucher in kleines Dorf in Westsachsen
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Der Ostergarten öffnet am 28. März zum mittlerweile 25. Mal in Niederalbertsdorf. Er ist eine Station des Osterpfades Vogtland.

8000 bunt bemalte Eier – vom Wachtel- bis zum Straußen-Ei – warten ab Samstag wieder auf Besucher des Ostergartens auf dem Festplatzgelände des Schützenvereins. Ein Frauen-Quartett um Beate Schumann hat sich in den zurückliegenden Tagen unermüdlich ins Zeug gelegt, um die zerbrechlichen Kunstwerke schön zu präsentieren. Rund zwei Wochen...
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Daniela Hommel-Kreißl
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