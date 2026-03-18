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Teamleiterin Ulrike Scholz mit den Mitarbeitern Susann Müller und Mustafa Halak (von links).
Teamleiterin Ulrike Scholz mit den Mitarbeitern Susann Müller und Mustafa Halak (von links). Foto: R. Köhler
Teamleiterin Ulrike Scholz mit den Mitarbeitern Susann Müller und Mustafa Halak (von links).
Teamleiterin Ulrike Scholz mit den Mitarbeitern Susann Müller und Mustafa Halak (von links). Foto: R. Köhler
Werdau
Tedi eröffnet in Neukirchen: Einkaufszentrum „Pleißenanger“ verändert sich spürbar
Redakteur
Von Jochen Walther
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Die Neueröffnung bringt frischen Schwung ins Einkaufszentrum. Dahinter steht eine größere Expansion – und bald sorgt auch ein neues Fitnessstudio für zusätzliche Impulse.

Darauf haben die Kunden des Einkaufszentrums „Pleißenanger“ in Neukirchen (Pleiße) gewartet: Am Mittwoch hat die „Schnäppchenkette“ Tedi eine neue Filiale eröffnet. Dafür erfolgte eine umfangreiche Neugestaltung der 700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, die zuvor Pfennigpfeiffer beherbergte. Denn: 84 Standorte wechseln ins Netz...
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