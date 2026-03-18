Tedi eröffnet in Neukirchen: Einkaufszentrum „Pleißenanger“ verändert sich spürbar

Werdau
Die Neueröffnung bringt frischen Schwung ins Einkaufszentrum. Dahinter steht eine größere Expansion – und bald sorgt auch ein neues Fitnessstudio für zusätzliche Impulse.
Darauf haben die Kunden des Einkaufszentrums „Pleißenanger“ in Neukirchen (Pleiße) gewartet: Am Mittwoch hat die „Schnäppchenkette“ Tedi eine neue Filiale eröffnet. Dafür erfolgte eine umfangreiche Neugestaltung der 700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, die zuvor Pfennigpfeiffer beherbergte. Denn: 84 Standorte wechseln ins Netz...
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