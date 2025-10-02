Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Textile Lichtkunst als Geschenk: Tuchfabrik Crimmitschau erhält drei Werke von Ruth Gassner

Künstlerin Ruth Gassner und Mäzen Werner Middendorf am Donnerstag vor den drei Kunstwerken.
Künstlerin Ruth Gassner und Mäzen Werner Middendorf am Donnerstag vor den drei Kunstwerken. Bild: J. Walther
Künstlerin Ruth Gassner und Mäzen Werner Middendorf am Donnerstag vor den drei Kunstwerken.
Künstlerin Ruth Gassner und Mäzen Werner Middendorf am Donnerstag vor den drei Kunstwerken. Bild: J. Walther
Werdau
Textile Lichtkunst als Geschenk: Tuchfabrik Crimmitschau erhält drei Werke von Ruth Gassner
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Potsdamer Mäzen spendet Lichtkunst im Wert von 24.000 Euro – und verwandelt einen Raum im Textilmuseum in eine funkelnde Installation.

Dank eines Mäzens wird die Tuchfabrik Crimmitschau dauerhaft um drei Lichtkunstwerke bereichert. Die bei München lebende Künstlerin Ruth Gassner hat ihre zwei Meter hohen Textilflächen „Der Garten“, „In der Falle“ und „Durch den Regen“ bereits im Frühjahr in der Wollmischkammer installiert. Fasziniert vom Kontrast zwischen dem von...
