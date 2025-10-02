Textile Lichtkunst als Geschenk: Tuchfabrik Crimmitschau erhält drei Werke von Ruth Gassner

Ein Potsdamer Mäzen spendet Lichtkunst im Wert von 24.000 Euro – und verwandelt einen Raum im Textilmuseum in eine funkelnde Installation.

Dank eines Mäzens wird die Tuchfabrik Crimmitschau dauerhaft um drei Lichtkunstwerke bereichert. Die bei München lebende Künstlerin Ruth Gassner hat ihre zwei Meter hohen Textilflächen „Der Garten“, „In der Falle“ und „Durch den Regen“ bereits im Frühjahr in der Wollmischkammer installiert. Fasziniert vom Kontrast zwischen dem von...