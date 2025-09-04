Theater, Teamgeist, Proben: Was Werdauer Gymnasiasten im Humboldt-Musical erzählen

Werdau
Mit „Alexander“ bringen Schüler in der Pleißestadt den jungen Humboldt auf die Bühne – und zeigen, wie aktuell seine Suche nach Sinn, Freiheit und Bildung auch heute noch ist.
Ein Jubiläum wird zum Bühnenerlebnis. Mit einem selbst entwickelten Musical holen Schüler des Werdauer Gymnasiums den jungen Alexander von Humboldt zurück ins Rampenlicht – und erzählen dabei auch von sich selbst: Er hat ein Paket bekommen. Keiner weiß, was drin ist – nur, dass er es dringend braucht. Nicht für sich, sondern für etwas...
