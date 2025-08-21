Tödlicher Unfall in Crimmitschau am Mittwochabend: Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle

Die Unfallstelle befindet sich zwischen Dennheritz und Lauenhain. Der 58-jährige Honda-Fahrer kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Was bisher bekannt ist.

Im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend noch an der Unfallstelle verstorben. Die vor Ort von Rettungskräften durchgeführten Reanimationsversuche blieben nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau erfolglos.