Regionale Nachrichten und News
  • Tödlicher Unfall in Crimmitschau am Mittwochabend: Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochabend im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain ereignet.
Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochabend im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain ereignet. Bild: Stefan Puchner/dpa
Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochabend im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain ereignet.
Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochabend im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain ereignet. Bild: Stefan Puchner/dpa
Werdau
Tödlicher Unfall in Crimmitschau am Mittwochabend: Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Unfallstelle befindet sich zwischen Dennheritz und Lauenhain. Der 58-jährige Honda-Fahrer kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Was bisher bekannt ist.

Im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend noch an der Unfallstelle verstorben. Die vor Ort von Rettungskräften durchgeführten Reanimationsversuche blieben nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau erfolglos.
