Totenstille im Sahnpark: Medizinischer Notfall bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau

Zu Beginn der Eishockey-Partie gab es zwischen Heine- und Attacke-Kurve einen Einsatz für die Rettungskräfte. Der betroffene Zuschauer kam ins Krankenhaus. Was aus Sicht der Helfer gut geklappt hat.

Weder Trommeln noch Fangesänge waren zu Beginn der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und dem EHC Freiburg am Sonntag zu hören. Der Grund: Oberhalb des Durchgangs zwischen Heine-Kurve und Attacke-Kurve gab es einen medizinischen Notfall. Die Rettungssanitäter mussten sich um den Mann, der zeitweise bewusstlos gewesen war,... Weder Trommeln noch Fangesänge waren zu Beginn der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und dem EHC Freiburg am Sonntag zu hören. Der Grund: Oberhalb des Durchgangs zwischen Heine-Kurve und Attacke-Kurve gab es einen medizinischen Notfall. Die Rettungssanitäter mussten sich um den Mann, der zeitweise bewusstlos gewesen war,...