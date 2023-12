Trotz Sanierungsstaus: Hallen- und Freibad „Webalu“ in Werdau bleibt weiter geöffnet

In die mehr als 20 Jahre alte Freizeiteinrichtung müssten mehr als acht Millionen Euro fließen, um das Objekt auch energetisch auf Vordermann zu bringen.

Trotz eines großen Sanierungsrückstaus bleibt das Hallen- und Freibad „Webalu“ an der Ziegelstraße in Werdau weiterhin für die Besucher geöffnet. Das hat Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf einer Bürgerversammlung in der Stadthalle versichert. Für die mehr als 20 Jahre alte Freizeiteinrichtung läge ein...