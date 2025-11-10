Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Umleitung bringt Steinpleis an Belastungsgrenze: „Es dröhnt wie auf der Autobahn“

Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt.
Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt. Bild: Jochen Walther
Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt.
Werdau
Umleitung bringt Steinpleis an Belastungsgrenze: „Es dröhnt wie auf der Autobahn“
Von Annegret Riedel und Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Werdauer Ortsteil leidet unter dem Umleitungsverkehr: Lärm, Tempo und Chaos belasten Anwohner. Ortsvorsteher Schmidt fordert Tempo 30 – doch der Wunsch bleibt bislang unerfüllt.

Wenn Stefan Ulbrich frühmorgens die Fenster öffnet, „dröhnt es wie auf der Autobahn“. Der Rentner lebt am Anger, unweit der Hauptstraße im Werdauer Ortsteil Steinpleis. Dass regelmäßig Autos vorbeifahren, kennt er. Aber was sich in den vergangenen Tagen abgespielt hat, sei etwas völlig anderes. „Vor allem die Laster hören wir sehr...
