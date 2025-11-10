Umleitung bringt Steinpleis an Belastungsgrenze: „Es dröhnt wie auf der Autobahn“

Der Werdauer Ortsteil leidet unter dem Umleitungsverkehr: Lärm, Tempo und Chaos belasten Anwohner. Ortsvorsteher Schmidt fordert Tempo 30 – doch der Wunsch bleibt bislang unerfüllt.

Wenn Stefan Ulbrich frühmorgens die Fenster öffnet, „dröhnt es wie auf der Autobahn“. Der Rentner lebt am Anger, unweit der Hauptstraße im Werdauer Ortsteil Steinpleis. Dass regelmäßig Autos vorbeifahren, kennt er. Aber was sich in den vergangenen Tagen abgespielt hat, sei etwas völlig anderes. „Vor allem die Laster hören wir sehr...