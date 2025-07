Unbekannter greift Mann in Crimmitschauer Innenstadt an

Die Polizei sucht Hinweise zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Crimmitschauer Fußgängerzone.

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung in der Crimmitschauer Fußgängerzone. Laut Polizei war ein 48-Jähriger am Montag gegen 12.25 Uhr an der Silberstraße zwischen einem Fleischer und einem Reisebüro unterwegs. Dabei begann ein Unbekannter, der mit einem weiteren Mann unterwegs war, eine verbale Auseinandersetzung mit ihm. Er stieß den 48-Jährigen um, der stürzte und leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden an einer Sonnenbrille und Kleidung. Zeugen beschrieben den unbekannten Täter als etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er trug einen Bart und verfranste Haare und war mit einer gelben Jacke bekleidet. Er flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Am Roten Turm. (kru) Zeugentelefon 03761 7020.