Regionale Nachrichten und News
  • Unfall auf B 175-Kreuzung im Stadtzentrum in Werdau: Siebenjähriges Mädchen schwer verletzt

Auf 26.000 Euro wird der Schaden nach einem Unfall auf der B 175 in Werdau beziffert.
Auf 26.000 Euro wird der Schaden nach einem Unfall auf der B 175 in Werdau beziffert.
Werdau
Unfall auf B 175-Kreuzung im Stadtzentrum in Werdau: Siebenjähriges Mädchen schwer verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Zwickauer Straße und Bertolt-Brecht-Straße. Der Sachschaden beträgt 26.000 Euro. Was ist passiert?

Ein Vorfahrtsfehler war die Ursache für einen Unfall auf der B 175 in Werdau. Dort gab es am Donnerstagmittag eine Kollision im Kreuzungsbereich von Zwickauer Straße und Bertolt-Brecht-Straße.
