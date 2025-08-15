Unfall auf B 175-Kreuzung im Stadtzentrum in Werdau: Siebenjähriges Mädchen schwer verletzt

Werdau
Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Zwickauer Straße und Bertolt-Brecht-Straße. Der Sachschaden beträgt 26.000 Euro. Was ist passiert?
Ein Vorfahrtsfehler war die Ursache für einen Unfall auf der B 175 in Werdau. Dort gab es am Donnerstagmittag eine Kollision im Kreuzungsbereich von Zwickauer Straße und Bertolt-Brecht-Straße.
