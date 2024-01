Unfall auf der B 175 bei Langenbernsdorf: Lkw gerät auf Gegenfahrbahn und erwischt zwei Fahrzeuge

Als Unfallursache nannte die Polizei in Zwickau unangepasste Geschwindigkeit des Laster-Fahrers.

Wegen unangepasster Geschwindigkeit auf winterlicher Straße hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Sattelschlepperfahrer auf der B 175 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Am Berg der Ortseinfahrt nach Langenbernsdorf geriet er laut Polizei in Zwickau in den Gegenverkehr. Dabei touchierte der Lkw einen Kleinwagen und demolierte außerdem...