Unfall auf der Plauenschen Straße in Werdau: Radfahrer kommt verletzt in Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag. Der 19-jährige Radfahrer krachte gegen ein Verkehrszeichen. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Unfall hat der Rettungsdienst einen 19-jährigen Radfahrer am späten Mittwochnachmittag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu, zu deren Schwere noch keine Informationen vorliegen.