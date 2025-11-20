Unfall auf der Plauenschen Straße in Werdau: Radfahrer kommt verletzt in Krankenhaus

Werdau
Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag. Der 19-jährige Radfahrer krachte gegen ein Verkehrszeichen. Was bisher bekannt ist.
Nach einem Unfall hat der Rettungsdienst einen 19-jährigen Radfahrer am späten Mittwochnachmittag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu, zu deren Schwere noch keine Informationen vorliegen.
