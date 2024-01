Unfall auf der Westtrasse zwischen Crimmitschau und Werdau: Vier Personen mit leichten Verletzungen

Nach einem Auffahrunfall gab es am Mittwochnachmittag zeitweise Verkehrsbehinderungen. Die Polizei informiert über Unfallursache und Sachschaden.

Auf der Westtrasse zwischen Crimmitschau und Werdau war der Verkehr am Mittwochnachmittag eingeschränkt. Der Grund: In Höhe Neukirchen gab es gegen 14.20 Uhr einen Auffahrunfall. Dabei fuhr ein 31-jähriger Pole mit seinem Ford auf den VW eines 28-Jährigen auf. Beide waren in Richtung Werdau unterwegs und landeten nach dem Zusammenstoß auf dem...