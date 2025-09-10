Unfall in Steinpleis: Radfahrer verletzt

Ein 25-Jähriger kollidierte in Steinpleis mit einem Auto. Der Mann auf dem Drahtesel hatte allerhand Alkohol intus.

Durch einen Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstag in Steinpleis ein Fahrrad-Fahrer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben der Polizei in dem Werdauer Ortsteil zugetragen: Ein 59-Jähriger war am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Werdau unterwegs. Auf Höhe des Hausgrundstücks 72 hielt er...