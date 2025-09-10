Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Steinpleis verletzt worden.
Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Steinpleis verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Werdau
Unfall in Steinpleis: Radfahrer verletzt
Redakteur
Von Babette Philipp
Ein 25-Jähriger kollidierte in Steinpleis mit einem Auto. Der Mann auf dem Drahtesel hatte allerhand Alkohol intus.

Durch einen Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstag in Steinpleis ein Fahrrad-Fahrer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben der Polizei in dem Werdauer Ortsteil zugetragen: Ein 59-Jähriger war am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Werdau unterwegs. Auf Höhe des Hausgrundstücks 72 hielt er...
