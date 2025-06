Unfall in Werdau: Auto kollidiert mit Radfahrer

Die Unfallstelle befindet sich im Bereich von Heinrich-Heine-Straße und Steinpleiser Weg. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer am Dienstagfrüh bei einem Unfall in Werdau erlitten. Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung vom Heinrich-Heine-Straße und Steinpleiser Weg. Dort kollidierte – nach ersten Informationen der Polizei – gegen 7.10 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dabei...