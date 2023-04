Unfallflucht: Zwei Fahrzeuge in Werdau beschädigt

5000 Euro Sachschaden entstanden insgesamt bei zwei Unfällen in Werdau am Wochenende. Auf dem Parkplatz des Kauflands an der Uferstraße hinterließ ein Verkehrsteilnehmer an einem blauen Opel Corsa rund 3500 Euro Sachschaden und flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Den Spuren zufolge könnte es sich dabei um einen Transporter gehandelt haben....