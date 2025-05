Unterwegs im Werdauer Wald: Vogelstimmenwanderung am Sonntag

Eine geführte Wanderung geht durch den Werdauer Wald, bei der besonders die Akustik im Fokus steht – ein Ornithologe lädt alle Interessierten ein.

Werdau.

Wer Gedanken verloren durch den Wald geht, dem entgeht möglicherweise, was die Natur alles zu bieten hat. Der Ornithologe und Gebietskenner Jens Halbauer lädt am Sonntagmorgen zu einer geführten Vogelstimmenwanderung im Werdauer Wald ein. Gemeinsam geht es durch die Bildhölzer im Werdauer Wald, ein Naturschutzgebiet der Region. Vor allem Vogelarten der Laubwälder sollen hier zu hören und mit etwas Glück auch zu sehen sein. Wie Referent Jens Halbauer vom Landschaftspflegeverband „Westsachsen“ mitteilt, werden auch die „ökologischen Zusammenhänge dieses Waldlebensraumes und dessen forstliche Bewirtschaftung“ beleuchtet. Treffpunkt für Interessierte ist am Sonntag, 11. Mai, um 8 Uhr der Parkplatz der Gaststätte Weidmannsruh. (nütz)