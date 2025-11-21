Vandalismus im neuen Empfangsgebäude: Toilette am Bahnhof in Werdau erneut verwüstet

Das neue Empfangsgebäude am Bahnhof Werdau wird immer mehr zum Ziel mutwilliger Zerstörung – besonders die Toilette leidet. Am Freitagfrüh rückten erneut Rathausmitarbeiter und Polizei an.

Es ist kein Einzelfall mehr: Das neue Empfangsgebäude am Werdauer Bahnhof wird zunehmend Opfer mutwilliger Zerstörung. Besonders betroffen ist die öffentliche Toilette – und die Schäden häufen sich. Auch am Freitagfrüh rückten Mitarbeiter der Stadt und die Polizei erneut an. Ricky Bayer, dessen Firma den Außenbereich betreut, entdeckte...