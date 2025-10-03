Vom Dorf ins Simson‑Universum: Wie ein 29‑Jähriger aus Gosel Kultmopeds zu seinem Beruf machte

Zwischen Schraubenschlüssel und Hallenneubau: Oliver Markert lässt Zweirad-Klassiker aufblühen – und bleibt dabei fest verwurzelt in dem Dorf, das ihn geprägt hat.

Wer in einem 50-Seelen-Dorf seine Zukunft aufbaut, braucht entweder eine starke Vision – oder eine tiefe Liebe zur Heimat. Oliver Markert hat beides. Der 29-Jährige aus Gosel, einem Ortsteil von Crimmitschau, hat aus seiner Leidenschaft für ländliche Ruhe, altes Handwerk – und DDR-Mopeds – ein Leben gemacht, das viele in der Großstadt...