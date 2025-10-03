Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Vom Dorf ins Simson‑Universum: Wie ein 29‑Jähriger aus Gosel Kultmopeds zu seinem Beruf machte

Oliver Markert hatte mit 19 sein erstes Gewerbe angemeldet. Zehn Jahre später kann der Jungunternehmer, der das Landleben bevorzugt, vom Geschäft mit den Kultmopeds leben.
Oliver Markert hatte mit 19 sein erstes Gewerbe angemeldet. Zehn Jahre später kann der Jungunternehmer, der das Landleben bevorzugt, vom Geschäft mit den Kultmopeds leben. Bild: J. Walther
Oliver Markert hatte mit 19 sein erstes Gewerbe angemeldet. Zehn Jahre später kann der Jungunternehmer, der das Landleben bevorzugt, vom Geschäft mit den Kultmopeds leben.
Oliver Markert hatte mit 19 sein erstes Gewerbe angemeldet. Zehn Jahre später kann der Jungunternehmer, der das Landleben bevorzugt, vom Geschäft mit den Kultmopeds leben. Bild: J. Walther
Werdau
Vom Dorf ins Simson‑Universum: Wie ein 29‑Jähriger aus Gosel Kultmopeds zu seinem Beruf machte
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Schraubenschlüssel und Hallenneubau: Oliver Markert lässt Zweirad-Klassiker aufblühen – und bleibt dabei fest verwurzelt in dem Dorf, das ihn geprägt hat.

Wer in einem 50-Seelen-Dorf seine Zukunft aufbaut, braucht entweder eine starke Vision – oder eine tiefe Liebe zur Heimat. Oliver Markert hat beides. Der 29-Jährige aus Gosel, einem Ortsteil von Crimmitschau, hat aus seiner Leidenschaft für ländliche Ruhe, altes Handwerk – und DDR-Mopeds – ein Leben gemacht, das viele in der Großstadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
23.09.2025
2 min.
Nächster Bauabschnitt gestartet: Straße in Frankenhausen bis Mitte Dezember dicht
Bis Mitte Dezember soll sich der Ausbau der Leipziger Straße in Frankenhausen hinziehen.
In dem Crimmitschauer Ortsteil wird ein Teil der Leipziger Straße saniert – mit breiterer Fahrbahn, neuem Gehweg und Umleitungen.
Jochen Walther
02.09.2025
4 min.
McDonald’s verdrängt Fahrschulen in Steinpleis: „Im schlimmsten Fall müsste ich die Motorradausbildung einstellen“
Noch kann Fahrlehrer Thomas Röder seine Schüler per Funk über den gepachteten Übungsplatz am Pleißen-Center in Steinpleis dirigieren. Ab Oktober soll damit endgültig Schluss sein.
Wo heute Slalom gefahren wird, soll bald frittiert werden. Doch für viele junge Leute steht mehr auf dem Spiel als nur ein Übungsplatz: Fahrlehrer und Gemeinden suchen Ersatz – bisher ohne Erfolg.
Jochen Walther
Mehr Artikel