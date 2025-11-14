Von Protest bis Pop: Jugendkultur im Werdauer Martin-Luther-King-Zentrum

Eine neue Ausstellung beschäftigt sich mit den Idealen, Zielen und Gedanken junger Leute in Ost und West und wie sich Lebenswelten gewandelt haben.

Unter dem Titel „Werte, Wandel, Rebellion – Die Jugend im Spiegel der Zeit“ wird am 18. November, 17 Uhr, im Martin-Luther-King-Zentrum in der Stadtgutstraße 23 in Werdau eine neue Ausstellung eröffnet. Sie zeigt, wie sich die Lebenswelten junger Menschen im Laufe der Jahrzehnte bis heute gewandelt haben. Anhand von Beispielen aus der...