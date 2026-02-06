Vorschüler in Crimmitschau drehen Trickfilme zu Bewegung, Ernährung und Entspannung

In der Kinderarche-Kita „Sterntaler“ wurden die Kinder zu kleinen Filmemachern. Spaß, Fantasie und Medienkompetenz standen dabei im Mittelpunkt.

Bereits zum fünften Mal wurden die Vorschüler der Kinderarche-Kita „Sterntaler“ in Crimmitschau selbst zu Filmemachern. In dieser Woche drehten sie drei kurze Trickfilme. Innerhalb des vdek-Präventionsprojektes „Fit und gesund mit Kopf, Herz und Hand“ wählten die Kinder die Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung.