  • Vorschüler in Crimmitschau drehen Trickfilme zu Bewegung, Ernährung und Entspannung

Die Kita-Kinder der „Sterntaler“ in Crimmitschau drehten in dieser Woche Trickfilme.
Bild: Birgit Andert
Die Kita-Kinder der „Sterntaler“ in Crimmitschau drehten in dieser Woche Trickfilme.
Bild: Birgit Andert
Werdau
Vorschüler in Crimmitschau drehen Trickfilme zu Bewegung, Ernährung und Entspannung
Redakteur
Von Annegret Riedel
In der Kinderarche-Kita „Sterntaler“ wurden die Kinder zu kleinen Filmemachern. Spaß, Fantasie und Medienkompetenz standen dabei im Mittelpunkt.

Bereits zum fünften Mal wurden die Vorschüler der Kinderarche-Kita „Sterntaler“ in Crimmitschau selbst zu Filmemachern. In dieser Woche drehten sie drei kurze Trickfilme. Innerhalb des vdek-Präventionsprojektes „Fit und gesund mit Kopf, Herz und Hand“ wählten die Kinder die Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung.
