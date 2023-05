Vorschüler proben für Sommerfest im Kinderhaus Crimmitschau

Jede Woche proben die Kinder des Kinderhauses "Sterntaler" in Crimmitschau ihre Aufführung für das Sommerfest am 3. Juni. Die Geschichte "Paula und die Kistenkobolde" regt die jungen Darsteller auch zur Beschäftigung mit den eigenen Gefühlen an. In der Kindertagesstätte betreuen acht Erzieher bis zu 62 Kinder.