Warum zwei junge Leipziger ein Fitnessstudio in Crimmitschau eröffnen: „Viele Menschen wollen einfach in Ruhe trainieren“

Mitten in der Innenstadt wagen Sophie und Max Müller den Schritt in die Selbstständigkeit. In einem leer stehenden Laden entsteht ein neuer Treff für Sportbegeisterte. Die Gründer setzen auf smarte Technik.

Sophie und Max Müller gehören zu den umtriebigen Menschen. Wo andere Probleme sehen, erkennen die beiden 24-Jährigen Chancen – so auch in Crimmitschau. Denn dort eröffnet das Ehepaar ein Fitnessstudio. Es ist ihr erstes eigenes Projekt – und das neben ihren regulären Jobs. Die beiden stammen aus dem Erzgebirge, wohnen in Leipzig und haben... Sophie und Max Müller gehören zu den umtriebigen Menschen. Wo andere Probleme sehen, erkennen die beiden 24-Jährigen Chancen – so auch in Crimmitschau. Denn dort eröffnet das Ehepaar ein Fitnessstudio. Es ist ihr erstes eigenes Projekt – und das neben ihren regulären Jobs. Die beiden stammen aus dem Erzgebirge, wohnen in Leipzig und haben...