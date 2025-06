Was eine junge Crimmitschauerin nach ihrem Abitur mit der Traumnote 1,0 vor hat

Kristina Hauser ist etwas Einmaliges gelungen. Sie hat den besten Abschluss aller Zwölftklässler der beiden hiesigen Gymnasien abgelegt. Wohin ihre Reise jetzt gehen soll.

Durchziehen – auch wenn es nicht immer Spaß macht, bis spät abends über Lehrbüchern zu sitzen. Das ist das Erfolgsrezept von Kristina Hauser. „Ich hatte schon immer Freude am Lernen und habe auch in den vorangegangenen Jahren etwas gemacht und bin am Lehrstoff drangeblieben“, schildert die 18-Jährige ihr Erfolgsrezept. Der...