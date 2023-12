Was kosten Roster, Erdbeer-Glühwein und Zuckeräpfel auf dem Weihnachtsmarkt in Crimmitschau?

Von Freitag bis Sonntag sind Besucher in die Budenstadt vorm Rathaus eingeladen. Ob herzhaft oder süß, jeder kommt auf seine Kosten. Ein Höhepunkt des Programms ist Samstag die Autogrammstunde der Eispiraten.

Ob herzhaft oder süß - Besucher des Crimmitschauer Weihnachtsmarktes, der am Freitag 14.30 Uhr vor dem Rathaus beginnt, kommen kulinarisch auf ihre Kosten. Roster sowie roten und weißen Glühwein, alles jeweils für 3,50 Euro, bieten Uwe und Sybille Schäfer in ihrer Bude an. Damit sind sie ein bisschen günstiger als einige...