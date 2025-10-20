Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Wegen fehlender Parkplätze: Werdauer Physiotherapeutin nach Straßenumbau in Existenznot

Manuela Sanne ist sauer und in großer Sorge um ihre berufliche Existenz. Wegen fehlender Parkplätze bleiben vor allem gehbehinderte Patienten weg.
Manuela Sanne ist sauer und in großer Sorge um ihre berufliche Existenz. Wegen fehlender Parkplätze bleiben vor allem gehbehinderte Patienten weg. Bild: Jochen Walther
Manuela Sanne ist sauer und in großer Sorge um ihre berufliche Existenz. Wegen fehlender Parkplätze bleiben vor allem gehbehinderte Patienten weg.
Manuela Sanne ist sauer und in großer Sorge um ihre berufliche Existenz. Wegen fehlender Parkplätze bleiben vor allem gehbehinderte Patienten weg. Bild: Jochen Walther
Werdau
Wegen fehlender Parkplätze: Werdauer Physiotherapeutin nach Straßenumbau in Existenznot
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Sidonienstraße sind Parkplätze weggefallen. Deshalb bleiben Patienten aus. Was sagt der Oberbürgermeister zu dem Problem?

Seit 20 Jahren kämpft Manuela Sanne dafür, dass ihre Patienten schmerzfrei durchs Leben gehen – doch jetzt hat ihre Physiotherapie in Werdau selbst Hilfe nötig. Der Umbau der Sidonienstraße, der das Viertel eigentlich aufwerten sollte, könnte sie in die Knie zwingen. Als Sanne das erste Mal von der geplanten Modernisierung der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
3 min.
Pleißentalklinik Werdau: Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin schließt zum Jahresende
Der Belegschaft der Werdauer Pleißentalklinik ist am Montag das Sanierungskonzept vorgestellt worden. Es sieht unter anderem die Schließung der Pädiatrie vor.
Diese Auflösung ist der gravierendste Punkt innerhalb des Sanierungskonzeptes für das hiesige Krankenhaus. Auch die kostenlosen Parkplätze für Besucher fallen bald weg.
Annegret Riedel
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
14:30 Uhr
3 min.
Ein Stück Stadtgeschichte bekommt Halt: Werdau startet Sanierungsprojekt auf Waldfriedhof
Die Kapelle, die 1906 errichtet wurde, zählt zu den schönsten in Sachsen.
Mit einer Förderung von 30.000 Euro beginnt die nächste Etappe zur Sicherung der Friedhofsmauer: Das historische Bauwerk wird restauriert – mit Blick auf den Denkmalschutz.
Jochen Walther
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel