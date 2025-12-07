Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Mädchen versüßen sich den Sonntag

Marie (Mitte - mit Mutter Nancy Scholz), Mila (links) und Ellie ließen es sich schmecken.
Marie (Mitte - mit Mutter Nancy Scholz), Mila (links) und Ellie ließen es sich schmecken.
Marie (Mitte - mit Mutter Nancy Scholz), Mila (links) und Ellie ließen es sich schmecken.
Marie (Mitte - mit Mutter Nancy Scholz), Mila (links) und Ellie ließen es sich schmecken. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Mädchen versüßen sich den Sonntag
Redakteur
Von Annegret Riedel
Musik und Leckereien haben Hunderte Besucher in die Innenstadt gelockt. Während viele Händler ein positives Fazit zogen, wünschen sich andere für 2026 Änderungen.

Mit Crêpes und Erdbeeren in Schokolade haben sich Marie, Ellie und Mila den Sonntagnachmittag versüßt. Die Mädchen waren auf dem Crimmitschauer Weihnachtsmarkt zu Besuch. „Klein, gemütlich, der Glühwein schmeckt“, zog die Mutter von Marie, Nancy Scholz, ihr Fazit. Meist müsse sie arbeiten und verpasse den Markt, sagte die...
