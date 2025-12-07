Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Mädchen versüßen sich den Sonntag

Musik und Leckereien haben Hunderte Besucher in die Innenstadt gelockt. Während viele Händler ein positives Fazit zogen, wünschen sich andere für 2026 Änderungen.

Mit Crêpes und Erdbeeren in Schokolade haben sich Marie, Ellie und Mila den Sonntagnachmittag versüßt. Die Mädchen waren auf dem Crimmitschauer Weihnachtsmarkt zu Besuch. „Klein, gemütlich, der Glühwein schmeckt“, zog die Mutter von Marie, Nancy Scholz, ihr Fazit. Meist müsse sie arbeiten und verpasse den Markt, sagte die...