MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Weihnachtsspiel in Lauterbach: Hirten, Hoffnung und eine berührende Botschaft

Seit Mitte November treffen sich die Kinder zu den Proben fürs Stück „Licht in der Finsternis“.
Seit Mitte November treffen sich die Kinder zu den Proben fürs Stück „Licht in der Finsternis“. Bild: Wagner
Seit Mitte November treffen sich die Kinder zu den Proben fürs Stück „Licht in der Finsternis“.
Seit Mitte November treffen sich die Kinder zu den Proben fürs Stück „Licht in der Finsternis“. Bild: Wagner
Werdau
Weihnachtsspiel in Lauterbach: Hirten, Hoffnung und eine berührende Botschaft
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Generalprobe mit Gänsehautmomenten: In der Kirche proben Kinder und Erwachsene das Krippenspiel „Licht in der Finsternis“ – eine Geschichte über Ausgrenzung und echtes Miteinander.

Am Montagnachmittag ist die Spannung in der Kirche spürbar: Generalprobe für das Krippenspiel der Lauterbacher und Dänkritzer Kirchgemeinde. Seit Mitte November proben Kinder und Erwachsene zweimal wöchentlich das Stück „Licht in der Finsternis“ von Christoph Birkner. Eine Geschichte, die bewusst einen anderen Ton anschlägt. Ein blinder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
01.12.2025
2 min.
Lauterbach kommt in Schwung: Erste Weihnachtspyramide feierlich enthüllt
Das gesamte Dorf ist auf den Beinen: Lauterbach schiebt seine erste Pyramide an.
Von Kinderliedern bis Lichterglanz: Beim ersten Pyramidenfest wurde gefeiert und ein neues Dorf-Highlight eingeweiht – mit Pfarrer, Landwirt, Feuerwehrman und Handwerker.
Roland Wagner
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
27.11.2025
2 min.
Premiere in Lauterbach: Erste Dorfpyramide wird feierlich angeschoben
So ähnlich wird sich die neue Pyramide präsentieren – ein Vorgeschmack auf das Schmuckstück.
Im Neukirchener Ortsteil beginnt eine neue Tradition: Beim ersten Pyramidenanschieben feiert der Ort ein Unikat – mit Lichterglanz, Figuren und einem festlichen Rahmenprogramm.
Roland Wagner
Mehr Artikel