Werdau: 9000 Euro Sachschaden an Auto, das auf einem Parkplatz stand

Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Werdau.

Zu einer Fahrerflucht nach hohem Sachschaden ermittelt die Polizei. Das ist der Grund: Am Montag hatte in der Zeit zwischen 9.40 und 10.10 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Skoda Rapid beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Professor-Doktor-Konrad-Zuse-Straße in Werdau geparkt war. Darüber hat Sebastian Schmidt von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau am Dienstag informiert. Vor Ort seien grüne Lacksplitter aufgefunden worden, sagte Schmidt. Der entstandene Sachschaden am Skoda belaufe sich auf schätzungsweise 9000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dem benutzten Fahrzeug geben können. Sie sollen sich unter der Rufnummer 03761 7020 melden. (jarn)